-MISIR, LİBYA SINIRINI GÜÇLENDİRİYOR KAHİRE (A.A) - 22.02.2011 - Mısır'daki geçiş hükümetinin, yönetim karşıtı gösterilerin düzenlendiği Libya'yla sınırına asker takviyesi yapacağı bildirildi. Bir askeri kaynak, yönetimdeki Yüksek Askeri Konsey'in sınır muhafızlarının sayısını artıracağını belirtti. Aynı kaynak, hasta ve yaralıların Mısır'a geçebilmesi için Libya sınırındaki Sellum geçidinin açılacağını da kaydetti. Libya'da güvenlik güçleri, yönetim karşıtı gösteriler yapan protestocuları bastırmak için aşırı şiddet kullanıyor. -LİBYA JETİNE İZİN VERİLMEDİ Libya'dan havalanan ve Lübnan'a inmek için izin isteyen özel bir jete iniş izni verilmediği öne sürüldü. Lübnan'da yayımlanan Es Safir gazetesinde yer alan habere göre, dün gece yarısı Libya'nın Trablus kentinden havalanarak, Lübnan'a gelmek isteyen özel bir jet, içindekilerin ismi verilmediği için iniş izni alamadı. Libyalı yetkililerin uçaktaki 10 kişinin ismini vermek istemediği, bunun üzerine Lübnan havacılık yetkililerinin, pilotla bağlantı kurarak uçağın Suriye ya da Güney Kıbrıs'a yönlendirilmesi talimatını verdiği belirtildi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague dün, "Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Güney Amerika ülkelerinden Venezuela'ya gitmekte olduğunu" iddia etmişti. Bunun üzerine Kaddafi, ülkesini terk ettiğine dair yayımlanan haberleri yalanlayarak, Libya'da olduğunu söylemişti. Öte yandan, iki Libya savaş uçağı dün Malta'ya inmiş, pilotlar kendilerinden protestocuları bombalamalarının istendiğini söylemişti. Maltalı yetkililer, her ikisi de albay olan pilotların, Trablus yakınındaki üsten havalanarak Malta'ya kaçtığını ifade etmişti. Pilotlardan birinin siyasi sığınma istediği belirtilmişti. -ARAP BİRLİĞİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR Arap Birliği'nin Libya'daki yönetim karşıtı ayaklanmayı ele almak üzere olağanüstü toplanacağı bildirildi. Arap Birliği'nden yapılan açıklamada, delegelerin bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplantı yapacağı belirtildi. Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı protestoculara karşı aşırı güç kullandığı Libya'da olaylar ülkenin doğusundan başkent Trablus'a da yayılmıştı. -LİBYA'NIN HİNDİSTAN BÜYÜKELÇİSİ İSTİFA ETTİ Libya'nın Yeni Delhi Büyükelçisi, Libya hükümetinin yönetim karşıtı protestoculara uyguladığı şiddeti durdurması çağrısıyla istifa etti. Libyalı Büyükelçi Ali El İsavi, AP'ye yaptığı açıklamada, hükümetinin Libyalı sivillere uyguladığı şiddeti hoşgöremediği için istifa ettiğini belirtti. El İsavi, "Yetkililer, barışçı halkı öldürüyor. Bu kabul edilemez. Bu katliamı durdurmalıyız" diyerek, akan kanın durdurulmasının uluslararası toplumun sorumluluğu olduğunu söyledi. -MALEZYA'DAKİ LİBYA BÜYÜKELÇİLİĞİ DE KINADI Libya'nın Malezya Büyükelçiliği, ülkede yönetim karşıtı protestocuların "barbarca" öldürülmesini kınadı. Elçilikten yapılan açıklamada, "Libyalılarla dayanışma içinde olacakları" belirtildi. Açıklamada, "masum sivillerimizin barbarca katledilmesini şiddetle kınıyoruz" denildi. Açıklamanın, Malezya'da bulunan çoğu üniversite öğrencisi 200 dolayındaki Libyalı'ya elçiliği açmalarından sonra yayımlandığı kaydedildi. Malezya'daki Libyalıların bir saat kadar Kaddafi karşıtı gösteri yaparak, "Oyun bitti Kaddafi" şeklinde slogan attığı bildirildi. Elçilik görevlisi Usame Salih, Büyükelçi ve çalışanların çoğunun yarın işlerinin başına döneceğini, hiçbir diplomatın istifa etmediğini söyledi.