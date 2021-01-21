Mısır: Libya'da taraflar 'anayasa taslağı referandumu' konusunda anlaşmaya vardı

Mısır, ülkenin doğusundaki Hurgada kentinde bir araya gelen Libyalı taraflar arasında anayasa taslağı referandumu konusunda anlaşmaya varıldığını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hurgada toplantılarının, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) himayesinde ve anayasal süreç çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

"Mısır, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan Libya seçimlerine hazırlık olarak anayasa taslağı referandumu yapılması konusunda anlaşmaya varılmasını sağlayan çabaları takdir ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, Mısır'ın şubat ayında Libya'daki Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu'nun huzurunda referandum ve seçimler konusunda yol haritasını çizmek için anayasa sürecinin üçüncü ve son turuna ev sahipliği yapmayı beklediği kaydedildi.

Hurgada görüşmeleri

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki "Libya Anayasa Komitesi" dün 24 Aralık'ta yapılacak genel seçimler için gerekli anayasal düzenlemeleri görüşmek üzere Mısır'ın Hurgada kentinde bir araya geldi.

Mısır yönetiminin ev sahipliğinde ikincisi yapılan toplantı, Libya krizindeki tarafları temsil eden Libya Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Tobruk Temsilciler Meclisi'nden (TM) 10'ar kişilik iki heyetin katılımıyla düzenlendi.

Toplantının ilk gününde önümüzdeki aralık ayında yapılacak seçimlere hazırlık olarak anayasa referandumu yapılması ve sonuçlarının güçlendirilmesi için ilkesel olarak anlaşmaya varıldı.

Taraflar arasında varılan anlaşma, anayasa taslağı referandumu yapılması konusunda uzlaşının sağlandığını, referandum sonucu oluşturulacak yeni hukuk merkezlerinin güçlendirilmesini, 9-11 Şubat tarihleri arasında Mısır'ın Hurgada kentinde referandum tarihini belirlemek için görüşmeler yapılmasını öngörüyor.

BM öncülüğünde, Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumu" kapsamında, 24 Aralık'ta ülkede genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.