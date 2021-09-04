Mısır'la Gazze arasındaki tünellerde 2 Filistinlinin cesedi bulundu

Mısır ile Gazze Şeridi arasında Refah kentindeki tünellerde kaybolan 2 Filistinlinin cesedine ulaşıldı.

Filistinli yetkililerden alınan bilgiye göre, 22 yaşındaki Visam Ayyad ile 25 yaşındaki İsa Ebu el-Hasum isimli iki genç, dün akşam Refah kentindeki tünellerde bulundukları sırada kayboldu.

Yapılan arama çalışmaları sonucu tünelde 2 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Söz konusu gençlerle birlikte tünele giren üçüncü bir kişinin daha olduğu ve onu arama çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

Gençlerin ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmezken, konuyla alakalı resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasında çok sayıda tünel bulunuyor. Bu tüneller, Gazze'ye çeşitli ürünlerin girişi için kullanılıyor. Mısır makamları, ordunun yönetime el koyduğu 2013'ten itibaren pek çok tüneli yıktı.