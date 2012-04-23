Mısır İsrail'le doğalgaz anlaşmasını feshetti

Mısır Doğalgaz Holding Şirketi'nin başkanı Muhammed Şuayib, Mısır ile İsrail arasındaki doğalgaz anlaşmasının, kontrat yükümlülüklerinin ihlal edilmesi nedeniyle feshedildiğini açıkladı.

Mısır Doğalgaz Holding Şirketi Başkanı Şuayib, bunun siyasi bir karar olmadığını belirtirken, İsrail'in sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini, anlaşmanın bu sebeple feshedildiğini söyledi.

“Bu kararın ticari alışveriş dışında başka hiçbir şeyle ilgisi yok” diyen Şuayib, İsrail'in aldığı gazın parasını dört aydır ödemediğini öne sürdü. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yigal Palmor ise bu iddiayı yalanladı.



"Karar kanun dışı ve kötü niyetli"



İsrail, Mısır'ın aldığı kararın iki ülke arasında 1979'da imzalanan barış anlaşmasını gölgelediğini iddia etti. Mısır'ın kararını “kanun dışı ve kötü niyetli” olarak nitelendiren İsrail tarafı, Mısır'ı borcu olan doğalgazı İsrail'e vermemekle suçladı.

İsrail Maliye Bakanı Yuval Steinitz, Mısır'ın tek taraflı olarak aldığı kararın siyasi ve ekonomik açıdan kaygı yarattığını söyledi. Steinitz, “Bu, barış anlaşmalarına ve İsrail ile Mısır arasındaki barışçı atmosfere gölge düşüren tehlikeli bir örnek” ifadesini kullandı.

Enerji ihtiyacının yüzde 40'ını Mısır'dan aldığı gazla karşılayan İsrail'in, Mısır'ın anlaşmayı bozma kararını uluslararası tahkime götürdüğü bildirildi.

Mısırlı militanlar, ülkedeki ayaklanmanın başlangıcından bu yana, İsrail'e giden boru hattını 14 kez havaya uçurdu.