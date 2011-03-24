-MISIR İSRAİL'İ UYARDI KAHİRE (A.A) - 23.03.2011 - Mısır Dışişleri Bakanı Nebil El Arabi, İsrail'i, Gazze şeridine yönelik bir askeri operasyon için aceleci davranmaması konusunda uyardı. Mısır'ın resmi Nil televizyonun haberine göre, El Arabi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e sakin olmasını önerdi, Gazze'ye yönelik askeri bir operasyon konusunda acele etmemesi gerektiğini belirtti. Sivillere karşı şiddet eylemlerini kınadığını vurgulayan Bakan Nebil El Arabi, Filistinli gruplara da çağrıda bulunarak, "İsrail'e şiddet kullanımı için herhangi bir bahane vermekten kaçının" ifadesini kullandı. Gazze şeridinde üstlenen Filistinli grupların İsrail'e roket saldırıları ve bugün Kudüs kentinde bir otobüs terminali yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından İsrail İçişleri Bakanı Eli Yişai, İsrail'in Gazze şeridine hemen saldırması gerektiğini, yoksa İsrail'in caydırıcılığını kaybedeceğini açıklamıştı.