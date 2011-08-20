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Dünya

Mısır İsrail'deki büyükelçisini çekiyor KAHİRE (A.A)

20 Ağustos 2011 10:09

-Mısır İsrail'deki büyükelçisini çekiyor KAHİRE (A.A) - 20.08.2011 - Mısır'ın İsrail'deki büyükelçisini geri çekme kararı aldığı bildirildi. Mısır kabinesinden bugün yapılan açıklamada, İsrail'de görev yapan Mısır büyükelçisinin, Mısır güvenlik gücü mensuplarının bir çatışmada ölmesine tepki olarak geri çekildiği belirtildi. Açıklamada, büyükelçinin, Mısır güvenlik gücüne mensup 5 kişinin vurularak öldürülmesi konusunda İsrail tarafından bir soruşturma açılana kadar geri çekileceği kaydedildi. Mısır'ın resmi haber ajansının haberinde, önceki gün meydana gelen olayda Mısır güvenlik gücüne mensup 5 kişinin, 8 İsrailliyi öldüren militanları takip eden İsraillerin açtığı ateş sonucu öldüğü ileri sürülmüştü. İsrail ordusundan yapılan açıklamada konu hakkında soruşturma açılacağı bildirilmişti.

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