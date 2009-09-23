Mısır-İsrail sınırında kaçak göçmen öldürüldü

Mısır polisinin, sınırdan İsrail'e geçmeye çalışan Eritreli bir göçmeni vurarak öldürdüğü bildirildi.



Güvenlik kaynaklarının açıklamalarına göre, ay başından bu yana İsrail sınırında ölen göçmen sayısı 7'ye yükseldi.



Polisin sınırdan geçmeye çalışanları durdurmak için önce havaya ateş açtığı, ancak dur ihtarına uymamaları üzerine göçmenlerin üzerine ateş açtığı, polisin ateşinde 1 Eritreli göçmenin de yaralandığı kaydedildi.



Sınırdan kaçak geçişle ilgili 4 Mısırlı'nın da gözaltına alındığı açıklandı. Her yıl yüzlerce Afrikalı kaçak göçmen, iş bulmak ve sığınma talep etmek için İsrail'e yasa dışı yollardan geçmeye çalışıyor.



Son olayla, Mısır-İsrail sınırında Mayıs ayından bu yana öldürülen kaçak göçmen sayısı 15'e yükseldi. İsrail'e geçmeye çalışan onlarca kaçak göçmenin Mısır sınır muhafızları tarafından öldürülmesi insan hakları örgütleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.

