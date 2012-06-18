Mısır-İsrail sınırında çatışma çıktı

Mısır-İsrail sınırında yaşanan çatışmada bir İsrail vatandaşı ile iki Filistinli öldürüldü. Saldırı sonrası Mısır-İsrail sınırında tansiyon yükseldi. İsrail'in sınırdaki operasyonu sürüyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, Mısır-İsrail sınırını güçlendirmek amacıyla inşa edilen sivil binalara hafif silah ve tanksavar silahlarıyla ateş açıldığını, saldırıda bir işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrailli yetkililer, saldırıyı düzenleyenlerin ikisinin İsrailli askerlerin açtığı karşı ateş sonucu öldüğünü belirtti. Öldürülen iki kişinin Filistinli olduğu açıklandı.



Operasyon devam ediyor



İsrail ordu sözcülüğü bürosundan yapılan açıklamada, sayıları 3 veya 4 olduğu sanılan diğer saldırganların halen İsrail'de bulundukları ve yakalanmaları için operasyonların sürdüğü vurgulandı. Çatışma sonrası İsrail'in güneyindeki 2 ana karayolu sivil ulaşıma kapatıldı.



'Evlerinizden ayrılmayın' çağrısı



İsrailli Tuğgeneral Yoav Mordehay, İsrail Radyosu'na yaptığı açıklamada, askerler arama operasyonunu sona erdirene kadar bölgede yaşayan İsraillilere yerleşim yerlerinden ayrılmamaları çağrısında bulundu.