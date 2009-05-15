Mısır-İsrail sınırında Afrkalı bir göçmen öldürüldü

Mısır güvenlik güçlerinin sınırdan İsrail'e geçmeye çalışan bir Afrikalı göçmeni öldürdüğü bildirildi.



Güvenlik yetkilileri, sınırdan geçmeye çalışan göçmene durması için uyarı ateşi açıldığını, ancak bir karşılık gelmeyince vurulduğunu kaydetti.



Yetkililer, göçmenin hangi ülkeden olduğunun henüz bilinmediğini belirtti.



İnsan Hakları İzleme örgütü, geçen yıl kasımda yayımladığı raporda, Mısır sınır muhafızlarının 2007 Temmuzdan bu yana aralarında 7 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu yaklaşık onlarca kişiyi öldürdüğünü bildirmişti.

