T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır-İsrail sınırında Afrkalı bir göçmen öldürüldü

15 Mayıs 2009 13:35

Mısır güvenlik güçlerinin sınırdan İsrail'e geçmeye çalışan bir Afrikalı göçmeni öldürdüğü bildirildi.

Güvenlik yetkilileri, sınırdan geçmeye çalışan göçmene durması için uyarı ateşi açıldığını, ancak bir karşılık gelmeyince vurulduğunu kaydetti.

Yetkililer, göçmenin hangi ülkeden olduğunun henüz bilinmediğini belirtti.

İnsan Hakları İzleme örgütü, geçen yıl kasımda yayımladığı raporda, Mısır sınır muhafızlarının 2007 Temmuzdan bu yana aralarında 7 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu yaklaşık onlarca kişiyi öldürdüğünü bildirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24