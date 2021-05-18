Mısır: İsrail saldırılarında tahribata uğrayan Gazze'nin yeniden inşası için 500 milyon dolar tahsis edilecek

Mısır Cumhurbaşkanlığı, İsrail'in hava saldırıları sonucu tahribata uğrayan Gazze'nin yeniden inşası için bütçeden 500 milyon dolar tahsis edileceğini açıkladı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı Abdullah ile Paris'te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan Gazze'ye ilişkin açıklama geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, İsrail saldırıları sonucu tahrip edilen Gazze'nin yeniden inşası için 500 milyon dolar tutarında bütçenin tahsis edileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de hava saldırılarının ikinci haftasında, 52 bin Filistinlinin yerinden olduğunu açıkladı.