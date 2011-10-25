-Mısır ile İsrail takasta anlaştı KAHİRE/KUDÜS (A.A) - 24.10.2011 - Mısır ile İsrail'in tutuklu takası konusunda anlaştığı bildirildi. Mısır televizyonunun haberinde, sağlanan nihai anlaşma uyarınca, casusluk suçlamasıyla Kahire'de tutuklu olan İsrail ve ABD vatandaşlığı olan Ilan Grapel'in salıverilmesine karşılık İsrail'de tutuklu olan üçü çocuk 25 Mısırlı mahkumun serbest bırakılacağı belirtildi. Bu arada İsrail hükümeti de bu bilgiyi doğruladı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun makamından yayımlanan bildiride, Mısır'ın Ilan Grapel'i serbest bırakmayı kabul ettiği ve Mısır'ın isteği üzerine İsrail'in de 25 Mısırlı mahkumu serbest bırakmaya karar verdiği kaydedildi.