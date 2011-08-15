-Mısır ile İsrail arasında Sina tartışması KAHİRE (A.A) - 15.08.2011 - Sina yarımadasında son günlerde meydana gelen olayların ve Mısır askeri birliklerinin 32 yıl aradan sonra kuzey Sina'da tekrar konuşlandırılmasının, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında tartışmaya yol açtığı belirtildi. Mısır'ın yarı resmi El Ahram gazetesi, İsrail askeri istihbaratı başkanı Aviv Kohavi'nin Mısır'ın Sina'da kontrolü kaybettiği yönündeki açıklamalarına, Kuzey Sina Emniyet Müdürü General Salih El Masri tarafından "İsrail'in şu an yaşadıkları Sina'da yaşananlardan daha kötü" şeklinde cevap verdiğini duyurdu. Haberde, Mısır ordusunun, kuzey Sina'da kontrolü kurmak ve asayişi tehdit eden unsurları temizlemek amacıyla komando, tank ve helikopterlerden oluşan askeri birliklerle bölgede "Kartal" adlı operasyona hazırlandığı ileri sürüldü. El Ahram, İsrail'in Sina'daki Mısır askeri varlığından rahatsız olduğunu savundu. Mısır ile İsrail arasında 1979 yılında imzalanan Camp David Antlaşması'na göre, Sina yarımadasının askerden arındırılmış olması gerekiyor. İsrail Savunma Bakanlığı Siyasi Güvenlik Bölümü Başkanı Amos Gilad, Mısırlı yetkililerle Sina'daki durumu görüşmek için özel uçakla Mısır'a geldi. Gilad'ın, Mısır Savunma Bakanlığı yetkilileri ile bugün bir araya gelmesi bekleniyor. 29 Temmuz'da El Ariş kentindeki bir karakola silahlı grupların saldırması sonucunda Mısır, bölgeye 2 binin üzerinde asker konuşlandırmıştı. Bağımsız El Masri El Yovm gazetesi, Mısırlı yetkililerin, kuzey Sina'ya asker yerleştirmeden önce İsrail'e bilgi verdiklerini ve İsrailli yetkililer ile uzlaşmaya varıldığını ileri sürdü.