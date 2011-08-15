T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır ile İsrail arasında Sina tartışması  KAHİRE (A.A)

15 Ağustos 2011 19:38

-Mısır ile İsrail arasında Sina tartışması  KAHİRE (A.A) - 15.08.2011 - Sina yarımadasında son günlerde meydana gelen olayların ve Mısır askeri birliklerinin 32 yıl aradan sonra kuzey Sina'da tekrar konuşlandırılmasının, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında tartışmaya yol açtığı belirtildi. Mısır'ın yarı resmi El Ahram gazetesi, İsrail askeri istihbaratı başkanı Aviv Kohavi'nin Mısır'ın Sina'da kontrolü kaybettiği yönündeki açıklamalarına, Kuzey Sina Emniyet Müdürü General Salih El Masri tarafından "İsrail'in şu an yaşadıkları Sina'da yaşananlardan daha kötü" şeklinde cevap verdiğini duyurdu. Haberde, Mısır ordusunun, kuzey Sina'da kontrolü kurmak ve asayişi tehdit eden unsurları temizlemek amacıyla komando, tank ve helikopterlerden oluşan askeri birliklerle bölgede  "Kartal" adlı operasyona hazırlandığı ileri sürüldü. El Ahram, İsrail'in Sina'daki Mısır askeri varlığından rahatsız olduğunu savundu. Mısır ile İsrail arasında 1979 yılında imzalanan Camp David Antlaşması'na göre, Sina yarımadasının askerden arındırılmış olması gerekiyor. İsrail Savunma Bakanlığı Siyasi Güvenlik Bölümü Başkanı Amos Gilad, Mısırlı yetkililerle Sina'daki durumu görüşmek için özel uçakla Mısır'a geldi. Gilad'ın, Mısır Savunma Bakanlığı yetkilileri ile bugün bir araya gelmesi bekleniyor. 29 Temmuz'da El Ariş kentindeki bir karakola silahlı grupların saldırması sonucunda Mısır, bölgeye 2 binin üzerinde asker konuşlandırmıştı. Bağımsız El Masri El Yovm gazetesi, Mısırlı yetkililerin, kuzey Sina'ya asker yerleştirmeden önce İsrail'e bilgi verdiklerini ve İsrailli yetkililer ile uzlaşmaya varıldığını ileri sürdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24