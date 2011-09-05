-Mısır, iddiaları yalanladı KAHİRE (A.A) - 05.09.2011 - Mısır, Gazze Şeridi ile Mısır'a bağlı Refah kasabası arasındaki tünelleri yıkmak için özel ekipman kullandığı iddialarını yalanladı. Mısır'ın resmi Nil televizyonun haberine göre, Kuzey Sina Valisi Abdul Vahap Mabruk, tünellerin çökertilmesi için özel ekipman kullanıldığı iddialarını yalanlayarak, Mısır güvenlik güçlerinin sınırda bulunan tünelleri buldozer yardımı ile kullanılamaz hale getirdiğini ve bu işlemin düzenli bir şekilde 2008 yılından itibaren devam ettiğini söyledi. Mabruk, Mısır ile Gazze Şeridi arasına yapılan duvar inşaatının da durdurulduğunu kaydederek, inşaatın devam edilmesine dair şu an için bir planları bulunmadığını vurguladı. Mısır'ın Yovm El Seba Gazetesi'ne isminin açıklanmaması kaydı ile konuşan bir güvenlik yetkilisi de Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki tünellerin kullanılamaz hale getirildiğini anlatarak "Mısır bu işlem için patlayıcı kullanmıyor. Tüneller kesinlikle patlatılarak imha edilmiyor" dedi. Mısırlı yetkililer Refah Kapısı'nın geçişler için açık olduğunu da belirterek, yaşamsal ihtiyaçlar konusunda tünellere ihtiyaç duyulmayacağını savunuyorlar. Gazze Şeridi, bir çok konuda ihtiyacını "yaşam tünelleri" adı verilen bu tüneller aracılığı ile karşılıyor. İsrail, söz konusu tünellerin silah kaçakçılığında kullanıldığını ileri sürüyor ve İsrail hava kuvvetleri, tünelleri imha etmek için sığınak delici bombalar kullanıyor. Mısır ile İsrail arasındaki ilişkiler, geçen ay İsrail'in Eliyat kenti yakınlarında meydana gelen saldırının ardından İsrail ordusunun sınırda görev yapan 5 Mısırlı askeri öldürmesi ile gerginleşmişti. Bölgede görev yapan BM Barış Gücü gözlemcileri de olayla ilgili olarak hazırladıkları ön raporda, İsrail ordusunun, sınırı geçerek Mısır askerlerini öldürdüğü ve bu şekilde iki ülke arasında 1979 yılında imzalanan Camp David anlaşmasını ihlal ettiğini tespit etmişlerdi.