Mısır, Hürriyet Daily News'i yasakladı

Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, gazetenin internet sitesine Mısır'dan erişimin engellendiğini duyurdu.

Mısır, Hürriyet'in İngilizce yayın organı Hürriyet Daily News'e erişim engeli getirdi. Kararı, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Yetkin, sansürü bugünkü köşesinde şu ifadelerle duyurdu:

"Türkiye'de önemli bir kesim Suudi Arabistan'a bakınca sadece maddi kazanç ya da kayıpları değil, Kabe'yi, Mekke'yi, Medine'yi de görüyor, hatta daha çok onları görüyor. Gerçi Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) son birkaç gündür Suudi Kralı Selman'a 'Kabe’nin Hizmetkarı' sıfatıyla överek çağrıda bulundu, büyüklük göstermesini istedi. O arada da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Riyad'a gönderdi.

Ama Riyad tutumunu Çavuşoğlu'nun gezisini takip eden TRT muhabirini gözaltına alıp bırakarak vücut diliyle gösterdi. (Bu arada Suudi Arabistan çizgisinde devam eden Mısır'daki Abdülfettah Sisi yönetimi çok sayıda yabancı haber sitesine internet erişimini engelledi. Engellenenler arasında yayın yönetmenliğini yaptığım Hürriyet Daily News da var. Kınıyorum."