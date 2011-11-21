Mısır hükümeti istifasını etti!

T24 - Mısır hükümetinin ülkede yönetimde olan Yüksek Askeri Konsey'e istifasını sunduğu, Yüksek Askeri Konsey'in ise istifa ile ilgili değerlendirme yapılıncaya kadar hükümetin görevine devam etmesini kararlaştırdığı bildirildi.







Mısır'ın resmi Nil televizyonun haberine göre, Mısır Bakanlar Kurulu sözcüsü Muhammed Hicazi, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Başbakan İsam Şeref'in, siyasi sorumluluk ve ülkenin içinden geçtiği durum karşısında kabinenin istifasına dair dilekçeyi Yüksek Askeri Konsey'e sunduğunu belirtti.



Hicazi, son günlerde yaşanan şiddet olaylarından dolayı hükümetin duyduğu derin üzüntüyü de dile getirdi.



Mısır'da Cumartesi günü sivil yönetim isteği ile muhalefetin başlattığı gösteriler çatışmaya dönüşmüştü.



Mısır Kültür Bakanı İmad Ebu Gazi, güvenlik güçlerinin barışçıl protestoculara karşı sert tutumunu protesto ederek dün istifa etmişti.





Göstericileri sakinleştirebilecek mi?







El Cezire televizyonunda yayınlanan görüntülerde, protestocuların hükümetin istifası haberini sevinç gösterileriyle karşıladığı görüldü.



Analistler ise yerine daha güvenilir, demokratik bir seçimle gelmiş sivil bir hükümet kurulmadıkça ve Mısır'daki askeri vesayet sona ermedikçe, bu gelişmenin göstericileri sakinleştirmesinin mümkün olmayacağını belirtti.



Bununla birlikte polisin kalabalıklara müdahalesinin devam ettiği bildirildi.





Can kaybı 30'u aştı



Tahrir Meydanı'nda Cuma gecesinden bu yana protestolarını sürdüren kitleye polisin ağır müdahalesi sonucu, son rakamlara göre 33 kişi hayatını kaybetti, 1000'den fazla kişi de yaralandı.

Yaşanan çatışmalar sonucu önümüzdeki hafta başlayacak seçim sürecine de gölge düştü. Birçok parti ve bağımsız aday şiddet olaylarına tepki olarak seçim kampanyalarını iptal etti.





Doktorlardan yardım çağrısı



Kahire'deki ünlü Tahrir Meydanı'nda çatışmalar devam ederken gönüllü doktorlar, yaralı sayısının artması üzerine meslektaşlarına yardım çağrısında bulundu.



Tahrir Meydanı'nda kurulan seyyar hastanede görev yapan doktor ve sağlık personeli, twitter ve facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinden meslektaşlarına "Olaylarda yaralanan ve polisin attığı gazdan etkilenenlerin sayısı artıyor. Sayı bizim müdahale edemeyeceğimiz kadar yükseldi. Onurlu doktorları burada göreve bekliyoruz" diye seslendi.



