Mısır hükümeti, Chelsea'li Salah'ı askere çağırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin gecen Ocak ayında Basel'den renklerine bağladığı Mohamed Salah, Mısır hükümeti tarafından askere çağrılması sonucu Chelsea kariyeri tehlikeye girdi.



DHA'nın haberine göre, 22 yaşındaki Mısırlı oyuncu, Milli Eğitim Bakanlığı'nca desteklenen bir eğitim programına kayıt yaptırdı ve bu program sayesinde askerlikten muaf tutuldu. Ancak Salah'ın okul tarafından atılması sonrasında Mısır'a dönmesi ve askere katılması gerektiği belirtildi.

Milli Takım teknik direktörü Ahmed Hassan'dan destek





Mısır Milli Takımı Direktörü eski Beşiktaşlı Ahmed Hassan, konu ile ilgili açıklamasında "Salah karar hakkındaki yaşadığı şoktan bahsetti. O bana Mısır'ı olabilecek en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi. Ülkenin ona cevabı bu mu?" şeklinde konuştu. Konu ile alakalı olarak Mısır Futbol Federasyonu, Mısır Milli Takımı teknik ekibi ve Yüksek Öğretim Bakanlığı yetkilileri toplanarak Salah için bir çözüm arayışlarına girecekler.



Salah'ın Mısır'a dönmesi durumunda, 12 ila 36 ay arasında bir dönemi askerde geçireceği ifade ediliyor.