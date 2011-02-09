-MISIR HALKINI ''CİHADA'' ÇAĞIRDI WASHINGTON (A.A) - 09.02.2011 - El Kaide terör örgütünün Irak'taki kolu olan Irak İslam Devleti (ISI), Mısır'daki göstericileri ''cihada çağırdığı'' bildiriliyor. İnternetteki İslamcı siteleri gözetleme merkezinin (SITE) verdiği bilgiye göre, Irak İslam Devleti adlı örgüt, Mısır'da Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e karşı gösteri yapan protestocuları, ''cihat edip şeriat kurallarına dayanan bir hükümet kurmaya'' çağırdı. İlk defa El Kaide'ye bağlı bir grubun Mısır'da süregelen gelişmelere tepki verdiğini belirten SITE'ye göre, ISI'nın mesajı cihatçı forumlarda dün yer aldı. ABD'de bulunan SITE'nin bildirdiğine göre, ISI mesajında, Mısırlı göstericileri, demokrasinin "hayal kırıklığına uğratan yollarını" ve "putperestlik olan milliyetçiliğin çürümüş yollarını bırakıp, şeriat düzenin kurulması amacıyla cihat etmeleri" gerektiğinin altını çiziyor. ISI ayrıca, Mübarek'i "Mısır zalimi" olarak tanımlarken, ABD ve İsrail'i de "Mübarek'in efendileri" olarak nitelendiriyor. Mısır'da, Hüsnü Mübarek'e karşı gösterilerin 25 Ocaktan bu yana yoğunlaştığı, dün binlerce kişinin ülkenin başkenti Kahire'nin ve diğer kentlerinin sokaklarında, Mübarek'i protesto ettiği belirtiliyor.