-MISIR HALKI POLİSLE ÇATIŞIYOR ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e karşı yapılan protesto gösterilerinin başkent Kahire'nin tümüne yayıldığı bildirildi. Bölgedeki AFP muhabiri, cuma namazından sonra on binlerce kişinin gösteri yaptığını, protestoların Kahire'nin merkezinden tüm kente yayıldığını belirtti. Gösterilerde polisle çıkan çatışmalarda çok sayıda kişinin yaralandığı, kentin bazı kenar mahallelerinde polisin yanı sıra askerlerin de görev yaptığı kaydedildi. Polisin zaman zaman havaya ateş açarak zaman zaman da biber gazıyla müdahale ettiği göstericilerin "Mübarek rejimi düşsün" sloganları attıkları ifade edildi. Protesto gösterilerinin Kahire'nin yanı sıra İskenderiye, Mansura, Süveyş ve Asvan'da da yapıldığı bildirildi. -FRANSIZ GAZETECİLER GÖZALTINDA- İngiliz telekomünikasyon şirketi Vodafone, Mısırlı yetkililerin, ülkedeki belirli bölgelerde cep telefonu hizmetlerinin askıya alınması talimatını verdiklerini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, "Mısır yasalarına göre yetkililerin böyle bir hakkı bulunduğu ve bu talimata uymak zorunda oldukları" belirtildi. Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e karşı protesto gösterilerinin düzenlendiği Mısır'da internet erişiminin kesildiği bildirilmişti. Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığının sözcüsü Bernard Valero, Mübarek yönetimine karşı gösterilerin yapıldığı Kahire'de 4 Fransız gazetecinin gözaltına alındığını açıkladı. Diplomatik bir kaynak, gözaltına alınan gazetecilerin Journal du Dimanche, Le Figaro, Paris-Match dergisi ve Sipa fotoğraf ajansında görev yaptıklarını belirtti. Bu arada El Cezire, başkent Kahire'deki gösterilerde BBC muhabirinin yaralandığını duyurdu.