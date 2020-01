Mısır halkı oy kullanmaya başladı

Başta başkent Kahire'de olmak üzere ülkenin dört bir yanında sabah yerel saatle 08:00'de açılan seçim merkezlerinin önünde oy kullanmak için bekleyen seçmenlerin oluşturduğu kuyruklar dikkat çekiyor.

İki gün sürecek olan ve 50 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Seçim, lâiklerle İslamcıları, devrimcilerle Mübarek yanlılarını karşı karşıya getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan 13 adaydan 5'i siyasi partilerce desteklenirken, 8'i bağımsız olarak seçime katılıyor.



Oy sayımına yarın akşam başlanacak.

Seçimlerin birinci turunda adaylardan herhangi birinin yüzde 50'yi aşamaması durumunda, en çok oyu alan iki kişi arasında 16 ve 17 Haziran'da ikinci tur seçimler yapılacak.



Ordu ile sürtüşme endişesi



Yeni anayasa onaylanmadığı için cumhurbaşkanının görevlerinin netleşmemiş olması, ordu ile sürtüşme korkularını gündeme getiriyor.

BBC Ortadoğu editörü Jeremy Bowen, cumhurbaşkanının arkasındaki esas güç olarak ordunun iktidarı elinde tutmak için çabaladığını ve bunun bir çatışmaya yol açabileceğini vurguluyor.

Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi, seçim sonrası olası hoşnutsuzluklar nedeniyle olay çıkmasından endişeleniyor.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada Konsey, seçmenlerin oyu ile yeni cumhurbaşkanının belirleneceğini ve seçim sonuçlarını kabul etmenin önemli olduğunu ifade ederek "demokratik sürecin başarısı için hepimiz çaba göstermeliyiz" dedi.



Kırsal kesimin oyları



Seçmenlerden üçte biri, hangi adaya oy verecekleri konusunda henüz kesin bir kararları olmadığını belirtiyor.



Financial Times gazetesi, kırsal kesimdeki Mısır vatandaşlarının, çoğunluğunu İslamcıların oluşturduğu meclisten memnun olmadıklarını ve cumhurbaşkanlığı görevi için kime oy verecekleri konusunda bölündüklerini yazıyor.



Financial Times, her ne olursa olsun, kırsal kesimdeki Mısır vatandaşlarının seçmenlerin yüzde 57'sini oluşturduğunu ve tercihlerinin kentli seçmenler kadar çeşitli olacağını vurguluyor.

Uzmanlar seçimlere katılımın yüzde 70 ila 90'ı bulabileceğini vurguluyor.

(BBC Türkçe)