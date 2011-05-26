Mısır, Gazze sınırını sürekli olarak açma kararı aldı!

T24 - Mısır hükümeti son zamanlarda aldığı önemli bir karar ile cumartesi gününden itibaren Gazze sınırını sürekli olarak açma kararı aldı.



Karar, Hamas kontrolündeki Gazze’ye dört yıldır uygulanan ablukayı sona erdiriyor ve bölgede yaşayan 1 milyon 400 bin Filistinlinin tecrit durumunu hafifletiyor.



Cumartesiden itibaren Filistinlilerin Cuma ve tatil günleri dışında hergün Refah kapısından Mısır’a girmelerine izin verilecek. Kadınlar hiçbir kısıtlama olmadan Gazze’den çıkabilirken 18 ile 40 yaş arasındaki erkekler Mısır’a geçebilmek için sınırda vize alacak.



Mısır resmi haber ajansı, sınır açma kararının Filistinliler arasında bölünmeyi önleme ve ulusal birliği sağlama çabaları çerçevesinde alındığını bildirdi.



Mısır geçen ay, Filistin Yönetimi başkanı Mahmut Abbas’ın el-Fetih partisi ile Hamas arasında imzalanan barış anlaşması için arabuluculuk etmişti.



İsrail hükümeti, Mısır’ın kararı konusunda yorumda bulunmayı reddetti.



İsrail ve Mısır 2007 yılında Hamas’ın bölgeyi kontrol alması üzerine Gazze sınırını kapatmıştı.





