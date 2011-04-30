-MISIR GAZZE SINIRINI AÇACAK DUBAİ (A.A) - 29.04.2011 - Mısır Dışişleri Bakanı Nebil el Arabi, İsrail tarafından uygulanan ablukayı hafifletmek için ülkesinin Gazze sınırını yakında daimi olarak açacağını bildirdi. El Arabi El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Mısır'ın ablukanın hafifletilmesine yardım için önümüzdeki günlerde önemli kararlar alacağını belirten El Arabi, ülkesinin Refah'taki sınır kapısının kapalı kalmasını artık kabul etmeyeceğini kaydetti. Mısır şimdiye kadar Refah sınır kapısını sadece insani nedenlerle açıyordu. Filistin'de birlik ve beraberlik sağlanması amacıyla El Fetih ve Hamas arasında iki gün önce anlaşmaya varılmıştı. İsrail ise, Mısır'ın Refah sınır kapısını daimi olarak açma kararından derin endişe duyduğunu belirterek, bunun ülke güvenliği açısından stratejik sonuçları olabileceğini bildirdi.