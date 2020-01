Mısır, Gazze sınırındaki tünellere deniz suyu pompalamaya başladı

Mısır ordusunun, Gazze sınırındaki tünelleri yıkmak için deniz suyu pompaladığı bildirildi. Gazze sınırındaki tünel sahiplerinden Filistinli Ebu Mahmud, yaptığı açıklamada, Mısır ordusunun 01.00 sularında, daha önce sınır boyunca döşediği borulardan tünellere deniz suyu pompalamaya başladığını belirtti.



NTV'de yer alan habere göre, Ebu Mahmud, bazı tünel sahiplerinin tuzlu suyun etkisiyle tünelin çökmesini önlemek için pompalarla suyu tahliye etmeye çalıştığını ifade etti.



Tünel sahiplerinden Ebu Said de pompalanan deniz suyundan etkilenen terk edilmiş bazı tünellerin kısmen yıkıldığını, ilerleyen saatlerde ise tamamen yıkılabileceğini dile getirdi.



Gazze'deki Filistin Sular İdaresi Başkanlığı, Mısır'ın Filistinlilerin "can damarı" olarak gördüğü tünelleri yıkmak için Gazze sınırına büyük su boruları döşemesinin bölge halkının güvenliğini tehdit ettiğini bildirmişti.



Başkan Yardımcısı Mazin el-Benna, Gazze'de 6 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, "Mısır makamlarının, Gazze sınırını kazarak su boruları döşemesi, ortak akiferler kullanmaları nedeniyle bölgedeki Mısırlılar ve Filistinlilerin güvenliğini tehdit ediyor" demişti.



"Mısır, tünelleri yıkma gerekçesiyle su havuzları inşa edip, yeraltına boru döşeyerek tuz oranı çok fazla deniz suyunu pompalarsa, akiferlerin çökmesine neden olacak" ifadesini kullanan Benna, yeraltı sularının tutulduğu ve toplandığı depo görevi gören içme suyu temin edilen akiferlere deniz suyu karışmasının, hem Mısır hem de Filistin tarafının çevre ve gıda güvenliğini yok edeceğini belirtmişti.



Mısır'ın yaklaşık bir ay önce Gazze sınırı boyunca dar bir hendek içine 60 santimetre çapında su boruları döşemeye başladığı bildirilmişti.



Borularla, sınır hattındaki tünellerin, denizden pompalan suyla yıkılmasının hedeflendiği ancak borulardan verilen deniz suyunun yeraltı sularına karışmasının çevresel bir "felaket"e yol açacağı kaydedilmişti.



İsrail ablukası altındaki Gazze'de demokratik seçimle göreve gelen Hamas'ın yönetimi devralmasının ardından, 2007 yılında Mısır-Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı, ticari geçişlere kapatılmıştı. İsrail ablukası ve sınır kapısının kapatılması nedeniyle Filistinliler, temel ihtiyaçlarını giderebilmek için tünellere yönelmişti.



Gazze-Mısır arasındaki çok sayıda tünelden, başta temel gıda maddeleri ve ilaç olmak üzere, canlı hayvandan otomobile kadar Gazze halkının ihtiyacı olan birçok malzeme ile akaryakıt geçiriliyordu.



Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki darbenin ardından iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı.