Mısır, Gazze sınırındaki evlerin yıkımına başladı

Mısır, silah kaçakçılığını engellemek amacıyla Gazze Şeridi ile arasında planlanan 500 metrelik tampon bölge için sınırdaki evleri yıkmaya başladı.

Mısır sınırında oturan Gazzelilere evlerini terk etmeleri için 48 saat mühlet tanındı. Bunun karşılığında tazminat ödemesi vaat ediliyor.

Tampon bölgede tünel kazılmaması için su dolu hendekler de planlanıyor.

Mısır medyası Gazze'de iktidarda olan Hamas yönetimini Sina'daki militanları desteklemekle suçluyor. Hamas, bu iddiayı reddediyor.

Geçen hafta Sina Yarımadası'nda Mısır ordusuna ait bir karakola militanların düzenlediği bombalı saldırı 30'u aşkın Mısırlı askerin ölümüne yol açtı.

Bombalı saldırı ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yeni bir yasa geçirerek orduya enerji santralleri, ana yollar, köprüler ve devlet tesislerini koruma yetkisi verdi.

Sisi ayrıca Sina'da üç ay olağanüstü hal ilan etti. Cumhurbaşkanını eleştiren çevreler bu adımın sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasının yolunu açacağını ve sokakları ordunun denetimine bırakacağını söylüyor.

Mısır-Gazze Şeridi arasında planlanan tampon bölgenin 13 kilometrelik sınır boyunca uzanması planlanıyor.

Verilen mühlet içinde evlerini terk etmeyen Filistinlilerin mülküne zorla el konulacağı açıklandı.

Kuzey Sina bölgesinin valisi General Abdül Fettah Harhur, Gazze Şeridi'nin sınırdaki Refah kentinde Çarşamba günü 800 evin boşaltıldığını söyledi.

Tazminat ödemeleri, evinin altında tünel olduğu tespit edilen Filistinlilere yapılmayacak.

Mısır anayasası, insanların zorla evlerinden çıkartılmasını yasaklıyor ve kimi çevreler evlerin tahliye sürecinin Gazze'de öfkeyi artırdığını belirtiyorlar.

Sina ve Gazze arasında silah ve militan sevkiyatı için kullanıldığı ileri sürülen tüneller aynı zamanda Gazze Şeridi'nin ekonomisini de yakından ilgilendiriyor.

2007'de Mısır ve İsrail'in Hamas yönetimine karşı Gazze'ye uygulamaya başladığı abluka nedeniyle bölgenin ticari ihtiyaçlarının karşılanmasında tüneller kilit rol üstlenmişti.

BBCTürkçe