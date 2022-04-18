Mısır fiyatları 10 yılın zirvesinde

Mısır fiyatları, yatırımcıların Ukrayna’daki savaşın getirdiği tedarik riskleri ve ABD hasadına olan talebin artacağını fiyatlamasıyla rallisine devam ederek son 10 yılın zirvesine yükseldi.

Rusya’nın Ukrayna işgali Ukrayna’daki hasadın limanlardan çıkışına engel olurken küresel tahıl ticaretinde karmaşaya ve bahar ekimlerinin görünümünün bozulmasına da sebep oldu.

Bu durum ithalatçıların bahar ekimi yapılan ABD dışındaki arza olan bağlılığını artırdı. An itibariyle ABD hasadının yüzde 2’si ekili halde bulunuyor.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre mısırda Temmuz vadelileri Chicago Borsası'nda yüzde 0,8 artışla 7,90 dolara yükselirken bu rakam en fazla işlem gören kontratlar için 2012’den bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. Fiyatlar üst üste dördüncü kez yükselişle kapanırken bu Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana yaşanan en uzun yükseliş serisi oldu.

Yatırımcıların Ukrayna’daki gelişmeleri dikkate alması sonrası buğday da yüzde 2,2 değer kazanarak 11,28 dolara yükseldi. Ukraynalı yetkililerin açıklamalarına göre haftalarca süren savaş sonunda Maripol’daki savunma birlikleri Rus güçleri tarafından çembere alınmış durumda.

Rusya ve Ukrayna birlikte dünyadaki buğdayın dörtte birini, mısırın ise beşte birini tedarik ediyordu.

Hindistan ise savaş nedeniyle doğan tedarik açığını değerlendirerek buğday ihracatını artırıyor. Büyük oranda Karadeniz buğdayına bağımlı olan Mısır da Hindistan’dan yapılacak buğday ithalatına onay verdi.

Hindistan Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Güney Asya ülkesi Mısır’a üç milyon ton buğday ihraç etmeyi planlıyor.