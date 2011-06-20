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Dünya

MISIR ESKİ CUMHURBAŞKANI MÜBAREK KANSER KAHİRE (A.A)

20 Haziran 2011 19:24

-MISIR ESKİ CUMHURBAŞKANI MÜBAREK KANSER KAHİRE (A.A) - 20.06.2011 - Mısır eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in kanser olduğu belirtildi.  Mübarek'in avukatı Faid el Dib, eski liderin mahkemeye çıkabilmesi için sağlıklı olup olmadığını değerlendiren tıbbi rapor hakkında yaptığı açıklamada, ''Mübarek kanser ve bu son tıbbi rapora eklendi'' dedi.  Mübarek'in, ilk sorgulama sırasında kalp rahatsızlığı nedeniyle Şarm el Şeyh kentinde hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.  Hüsnü Mübarek'in, devrilmesini isteyen protestocuların öldürülmesi ve iktidarını kötüye kullanmaktan 3 Ağustos'ta mahkemeye çıkarılması bekleniyor. 

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