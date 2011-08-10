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MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELECEK ANKARA (A.A)

10 Ağustos 2011 02:38

-MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELECEK ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohamed Kamel Amre'nin, beraberindeki heyetle, yarın ve 11 Ağustosta Ankara ve İstanbul'u içeren bir çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ziyaret kapsamında, Amre'nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yapacağı görüşmenin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesinin öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Konuk Bakan'ın ziyareti sırasında, Mısır'ın içinden geçmekte olduğu demokratik dönüşüm süreci ışığında ikili ilişkilerimizin durumu ve son dönemde bölgemizde yaşanan ve iki ülkeyi de yakından ilgilendiren gelişmelerin ele alınması planlanmaktadır" denildi.

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