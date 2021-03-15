Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye, Mısır'ın prensipleri ve değerlerine uygun adım atarsa normalleşme başlar

T24 Dış Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ilişkilerin normalleşebilmesi için Türkiye'nin Mısır'ın prensipleri ve hedeflerine uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Kahire ve Ankara'nın yıllar süren gerilimin ardından temas kurduğunu ancak diyaloğun "sınırlı" olduğunu söyledi.

Şukri "Normal diplomatik çerçevenin dışında iletişim yok. Eğer Türkiye'nin attığı gerçek adımlar Mısır'ın prensipleri ve hedefleriyle uyumlu olursa, ilişkilerin normale dönmesi için temel atılmış olur" dedi.

"Diplomatik temas başladı; iki taraftan da ön koşul gelmedi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada "Mısır'la diplomatik temaslarımız" başladı ifadelerini kullanmış, iki taraftan da herhangi bir ön koşul gelmediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da cuma günü yaptığı açıklamada "Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği sürecimiz devam ediyordu. Sıkıntı söz konusu değil. Bunu en üst düzeyde değil de, bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü devam ettirelim. Bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra bunu daha ileri taşırız. Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Olması gereken yerde görmek isteriz." ifadelerini kullanmıştı.