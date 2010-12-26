-MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI EBUL GEYT BAĞDAT'TA BAĞDAT (A.A) - 26.12.2010 - Nazmi Akyol - Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt, resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a geldi. Ebul Geyt'in, Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile biraraya geldiği ve Maliki'nin görüşmede, Mısır ve diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi zaruretine değindiği ve Irak'ta hükümetin kurulmasını ilk kutlayan ülkenin Mısır olmasına dikkati çektiği belirtildi. Mısır Dışişleri Bakanı da, ulusal katılımlı hükümetin kurulmasının Irak'ın ufkunu açtığını belirtti. Ebul Geyt, Irak'ta, iki ülkeyi ilgilendiren çalışmaları yürütecek bir ofis açılması önerisinde bulundu ve Mısır firmalarının özellikle petrol ve gaz alanında Irak'ta yatırıma hazır olduğunu ifade etti. Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile ortak bir basın toplantısı da düzenleyen Ahmed Ebul Geyt, Ortadoğu meseleleriyle Sudan ve Lübnan'daki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti. Mart ayında Bağdat'ta yapılması planlanan Arap Birliği zirvesine Mısır'ın da katılacağını, Irak'la ilişkilere çok önem verdiklerini, bunun için de Bağdat'ta faaliyet gösteren Büyükelçiliğe takviye olarak Basra ve Erbil'de başkonsolosluk açacaklarını belirten Ebul Geyt, Irak'ın diplomatik alanda rahat ve geniş bir şekilde hareket etmesini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi. Bir gazetecinin "Irak'ın Mısır'dan alacakları konusunda gelinen son nokta nedir" sorusu üzerine Ebul Geyt, "Başbakan Sayın Maliki, bu konunun en kısa zamanda çözüleceğini söyledi." dedi. Zebari de, Irak hükümetinin, Mısır'ın borçlarıyla ilgili dosya üzerinde ciddi bir şekilde çalıştığını ve bu meselenin yakın zamanda kapanacağını söyledi. Zebari, Mısır'la ekonomik alanda işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Husam Zeki de, yaptığı açıklamada, Ebul Geyt'in bugün Irak'ın kuzeyindeki yönetimin bulunduğu bölgeye geçeceğini ve Erbil'deki Mısır Başkonsolosluğunun açılışını yaptıktan sonra bölgesel yönetimin başbakanı Mesut Barzani başta olmak üzere diğer Iraklı Kürt yetkililerle görüşeceğini bildirdi.