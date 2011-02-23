Mısır Devrimi'nin sesi İstanbul'da

Hazal Özvarış/ T24



T24- Mısır'da yaşanan devrimi Al Jazeera ekranlarından tüm dünyaya duyuran gazeteci Ayman Mohyeldin, Arap ülkelerinde liderlerin vatandaşlarına mallarıymış davrandıklarını ve devrimle beraber bunun değiştiğini söyledi.

Mısırlı gazeteci Ayman Mohyeldin, Bilgi Üniversitesi'nin Santralistanbul kampüsünde yer alan "Devrime Ses Vermek" konulu konferansta gazeteci ve öğrencilerle buluştu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Medya Derneği işbirliği ile Türkiye'ye gelen gazeteci Ayman Mohyeldin, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in istifa ettiği 11 Şubat devrim gününün neleri değiştirdiğini anlattı. Konuşmasının açılışında Tunus'u, Mısır'ı ve Libya'yı bırakmanın çok zor olduğunu, sadece Türkiye olduğu için geldiğini söyleyen Mohyeldin, Türkiye'nin Ortadoğu bölgesi ve geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Mısır Devrimi'nin öncelikle devlet ve insanların arasındaki ilişkiyi değiştirdiğini, liderlerin devrime kadar vatandaşlarına mallarıymış davrandıklarına dikkat çekti. Mohyeldin, Arap ülkelerinin petrol kaynakları sayesinde belirli bir refaha sahip olduklarını fakat bu sermayenin insanlara yatırım yapmak için kullanılmadığından insanların isyan noktasına geldiğini belirtti. Gazeteci, artık iktidarı elinde tutanların değil, halkın iktidarının ön plana çıktığını söyledi.

Devrimin ardından Mısır'a kimin liderlik edeceğinin belirsiz olduğunu, buna rağmen korku faktörünün kırıldığını söyleyen Ayman Mohyeldin, ülkede yaşananların ateşleyici mekanizması olarak gördüğü bu faktörün Tunus'taki ayaklanmalardan ilham alarak yıkıldığını anlattı.

Mısır'daki olaylar boyunca ordu tarafından iki kez tutuklanan gazeteci, tutukluğu kaldığı saatler boyunca Washington'daki arkadaşının kendisinin Twitter hesabından olanları aktarmaya devam ettiğini açıkladı. Devrimin ne Facebook ne de Twitter devrimi olduğunu söyleyen Ayman Mohyeldin, devrimin kitlelerin silahı haline gelen bilginin devrimi olduğunu söyledi. Arap halkının onursuzlaştırılmaktan ve seslerini duyuramamaktan müzdarip olduğunu ve Facebook, Twitter, Al Jazeera gibi araçlar sayesinde bu sınırların aşılabildiğini söyledi.

Konferansın soru cevap kısmında bir öğrencinin Türkiye'nin Mısır'a model olup olamayacağını sorusuna gazeteci, "model" kelimesini dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin isyandaki ülkelerin şimdi cevaplamak zorunda kaldıkları soruları 100 yıl önce cevapladığını ancak bu cevapların aynen uygulanamayacağını ileri sürdü. Mohyeldin, "Her ülkenin demokrasi sürecini kendisinin çizeceğini" belirtti.



Ayman Mohyeldin kimdir?





Ayman Mohyeldin, gazetecilik kariyerine NBC News'de başladı. CNN International adına Körfez Savaşı'nı Bağdat'tan takip etti. Mısır ve Filistin seçimleri, Sharm El Sheikh terör eylemleri gibi Ortadoğu'daki kritik gelişmeleri dünyaya duyurdu. Libya lideri Kaddafi'nin kitle imha silahlarını konu alan araştırma haberiyle gündem yarattı. CNN için hazırladığı Irak İlerleme Raporu belgeseliyle Emmy Ödülü'ne aday gösterilen Mohyeldin, Kasım 2006 tarihinde Al Jazeera'ya transfer olduktan sonra 2008'deki Gazze bombardımanını 22 gün boyunca dünyaya kesintisiz bir yayınla duyuran tek yabancı gazeteci olarak medya tarihine geçti. Dünyanın Ortadoğu'daki gözü ve kulağı olarak anılan Ayman Mohyeldin, son olarak Tahrir Meydanı'ndan dünyaya yaptığı yayınla devrimin sesini duyurdu.



