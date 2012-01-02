-Mısır devrim şehitlerini anıyor KAHİRE (A.A) - 01.01.2012 - Mısırlı bir grup muhalif, halk ayaklanması sırasında ve daha sonra yaşanan çatışmalarda güvenlik kuvvetlerince öldürülenler için başkent Kahire'de anma töreni düzenledi. Talat Harp Meydanı'nda toplanan muhalifler, sivil isyanın başladığı 25 Ocak tarihinden bugüne kadar çatışmalarda hayatını yitiren 800'den fazla insan için sembolik bir tören gerçekleştirdi. Güvenlik kuvvetleri tarafından öldürülen aktivitistler için duaların okunduğu törende sivil yönetim isteği bir kez daha yinelendi. Olaylarda ölenlerin resimlerini taşıyan göstericiler, onların anısına mumlar yaktılar. Yüksek Askeri Konsey aleyhine zaman zaman slogan atan grup, devrim şehitlerini hiçbir zaman unutmayacaklarını söylediler. Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek rejimine karşı 25 Ocak 2011'de halk ayaklanması başlamış ve çıkan olaylarda 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Mübarek'in görevlerini orduya devrederek istifa ettiği 11 Şubat 2011 tarihinden itibaren ise çeşitli nedenlerle muhalifler ile güvenlik kuvvetleri arasında değişik tarihlerde yaşanan çatışmalarda 200'den fazla kişi daha yaşamını yitirmişti.