Mısır ders kitaplarında Osmanlı'ya büyük ayıp!

T24- Mısır Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders kitaplarında yapılan değişiklikle Osmanlı "fatih" olmaktan çıkarılıp "işgalci" yapıldı. Böylece Mısır’daki yaklaşık 400 yıllık Osmanlı egemenliği de artık "fetih" değil, "işgal" olarak nitelenmeye başlandı.





Mısır’da yayınlanan El Düstur gazetesinin haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, “21. Yüzyılın gereklerine göre modern öğrenci yetiştirmek amacıylaö yeni öğretim yılında ilk ve ortaokullardaki ders kitaplarında köklü değişikliklere gitti.



En çarpıcı değişiklerden biri de Mısır’da yüzyıllar süren Osmanlı varlığına ilişkin nitelemelerde yapıldı.



Bu çerçevede, genellikle Suudi Arabistan toprakları dışındaki İslami ilerleme için kullanılan ve aynı zamanda "İslamı yaymak ve ümmeti İslam bayrağı altında toplamak" anlamını da içeren "fetih" sözcüğünden vazgeçilerek, "başka ülke topraklarını ve insanlarını sömürme" ve "şiddet yoluyla ele geçirme" anlamlarıını da içeren “işgal" sözcüğü kullanılmaya başlandı.



El Düstur’a konuşan Mısırlı eğitim uzmanı Cemal Abdül Hadi, ders kitaplarındaki son değişikliğin, son zamanlarda Ortadoğu’da artan Türk etkisine duyulan tepkinin bir göstergesi olduğunu savunarak, "Mısır, Türkiye’nin Ortadoğu’da artan rolünden rahatsızlık duyuyor ve bu etki ile Osmanlı İmparatorluğu’nun oynadığı rol arasında özdeşlik kuruyor" dedi.



Yeni tarih kitaplarında, Osmanlıların, etkilerini İslam’ın kalbi olan Doğu’ya ve Mısır’a doğru genişletmek için bu bölgeleri işgal ettiği ifade ediliyor.



Yeni kitaplarda ayrıca, Osmanlı’nın Arap dünyası üzerindeki etkisini artırmak için İslam dinini araç olarak kullandığını savunularak, "Osmanlı, o zamanlar Arap dünyasına hakim olan Ortaçağ zihniyetinden istifade etti" deniliyor.



