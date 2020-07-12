Mısır'dan Ayasofya yorumu: Tehlikeli bir siyasi oyun

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rus basınına konuşan Nigm, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi konusunun Erdoğan’ın siyasi hedefleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Nigm, “Kararın zamanı ve bulunduğu koşullar, özellikle de siyasi bir karar olduğunu gösteriyor. Türkiye liderinin kendini Müslümanları koruyan ve onların görkemlerini yeniden canlandıran bir kahraman haline getirme girişimi olarak görülebilir” dedi.

Mısır Müftüsü Danışmanı İbrahim Nigm , Ayasofya’nın müze statüsünün değiştirilmesi kararını 'tehlikeli bir siyasi oyun' olarak nitelendirdi. Nigm, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imajını güçlendirmek için tasarlandığını savundu.

‘Bu adımın bir faydası yok, sadece dikkatimizi başka yöne çekiyor’

Nigm, açıklamalarına “Birçok kişi şu anda Erdoğan’ın eylemlerinin tarihsel ve hukuki bakımdan ne kadar doğru olduğunu tartışıyor, ancak bu yalnızca nafile bir tarihsel tartışma. Aslında bu adımın getireceği bir fayda yok, zira sadece dikkatimizi bu tehlikeli siyasi oyunun gerçek içeriğinden başka yöne çekiyor” ifadelerini kullandı.

Nigm, kararın yalnızca siyasi dayanaklı ve Erdoğan’ın Türk halkı önündeki imajını güçlendirmek için tasarlanmış olduğunu vurguladı.