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Dünya

Mısır'da takipçilerini canlı yayınla para kazanmaya davet eden TikTok fenomeni, insan ticareti suçlamasıyla hapis cezası aldı

İnsan hakları aktivistleri, Mısır'da hükûmetin kadın fenomenler üzerinde baskı kurduğunun belirtiyor

19 Nisan 2022 12:37

Mısır’ta TikTok üzerinden takipçilerini canlı yayında para kazanmaya davet eden bir fenomen, insan ticareti suçlamasıyla üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BBC’de yer alan habere göre, 20’li yaşlarının başındaki TikTok fenomeni Haneen Hossam, genç kızları para karşılığında istismar etmekle suçlanıyor. Hossam, TikTok hesabından takipçilerin para karşılığında canlı yayın açmaya davet etmişti.

İnsan hakları aktivisti, Mısır’da kadın sosyal medya fenomenlerine baskının son örneğinin Haneen Hossam’ın aldığı ceza olduğunu söylüyor. Aktivistler, Hossam ve 11 kadın fenomenin 2020’den bu yana baskı altında olduğunu belirtiyor.

Hossam, cezasının kesinleşmesi üzerine çektiği videoda gözyaşları içinde ahlaksız bir şey yapmadığını, kimsenin zarar görmediğini söyledi.

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