Mısır'da otobüs kazası: 10 kişi hayatını kaybetti

Mısır'ın güneyindeki Asuan kentinde, çarşamba günü meydana gelen otobüs kazasında 10 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Fransa ve Belçika vatandaşlarının da bulunduğu söylendi.

Reuters'ta yer alan habere göre; eyalet yetkilileri, kazanın, Asuan kenti ile Abu Simbel Tapınağı arasındaki 300 kilometrelik yolda, turist otobüsünün bir kamyonla çarpışması sonucunda gerçekleştiğini belirtti.

Bölge valiliğinden yapılan açıklamada, 5 Mısırlı, 4 Fransız ve 1 Belçikalı turist olmak üzere on kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, otobüste toplam 14 Fransız ve Belçikalı turistin bulunduğu; 8 Fransız, 6 Belçikalı olmak üzere turistlerin yaralandığı söylendi.