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Dünya

Mısır'da OHAL, yıllar sonra kaldırıldı

26 Ekim 2021 12:01

T24 Dış Haberler

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkede yıllar sonra olağanüstü halin kaldırılacağını duyurdu.

 OHAL, 2017'nin Nisan ayında kiliselere yapılan bombalı saldırılardan sonra ilan edilmiş ve düzenli olarak uzatılmıştı. 

Sisi, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mısır, bölgede bir istikrar ve güvenlik merkezi haline geldi. Bu sebeple yıllar sonra ilk defa ülkenin her noktasındaki OHAL ilanını kaldırmaya karar verdik" dedi. 

OHAL şartları, iktidara tutuklamalar ve muhalefete baskı için çok fazla yetki veriyordu.

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