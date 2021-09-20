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Mısır’da klinikte oksijen tüpü patladı: 14 yaralı

20 Eylül 2021 00:52

Mısır’da bir klinikte bulunan oksijen tüpünün patlaması sonucu 14 kişi yaralandı.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeyindeki Beheira Valiliği’nde yer alan Damanhour'daki bir klinikte oksijen tüpü patladı. Patlama sonucu klinikte yangın çıkarken, 14 kişi yaralandı. Kliniğin bulunduğu binadaki 4 dairenin ağır hasar aldığı ifade edilirken, sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sonucu klinikte bulunan diğer oksijen tüplerinin patlamasının engellendiği bildirildi.

Klinikte meydana gelen patlama anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kaydedilirken, patlama sonrası çevredekilerin mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olduğu görüldü.

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