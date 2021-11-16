Mısır'da fırtına, akrepleri evlere taşıdı: 500'den fazla kişi sokuldu

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Mısır'ın güneyinde fırtınaların akrepleri yerleşim bölgelerine taşımasının ardından 500'den fazla kişi akrep sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Asuan Valisi Eşref Attia, bölgede hafta sonu boyunca meydana gelen yoğun sağanak ve dolu yağışı nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Akrepler tarafından sokulanlara da hastanelerde panzehir verildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Vekili Halid Abdül Gaffar, yaptığı açıklamada akrep sokması nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda Asuan'da sel basmış sokaklar ve hasar görmüş evler, araçlar ve tarlalar görülüyordu. Bölgede okullar tatil edildi ve elektrik kesintileri bildirildi.

Sağlık Bakanlığı olay sırasında Asuan'da 3 bin doz panzehir olduğunu ve bunun yeterli olacağını belirtti. Ulaşılması zor bölgelere ek dozlar gönderildiği belirtildi.

Mısır basınına göre izinde olan doktorların görevlerine geri çağrıldığı belirtildi.

Akrep tarafından sokulanların gördüğü semptomlar arasında yoğun ağrı, yüksek ateş, terleme, kusma, ishal, titreme bulunuyor.