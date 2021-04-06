Mısır'da 51 Müslüman Kardeşler mensubu 5 yıllığına terör listesine alındı

Mısır'da, 51 Müslüman Kardeşler (İhvan) mensubunun, 5 yıl süreyle terör listesine dahil edildiği açıklandı.
Devlet gazetesi El Ahram'ın haberine göre Mısır Başsavcılığı, 26 İhvan mensubunun isimlerinin, 5 yıl boyunca terör listesine alınmasına karar verdi.
Haberde, Güney Kahire Ceza Mahkemesi'nin de 25 İhvan mensubunun, 5 yıllığına terör listesine alınmasına hükmettiği ifade edildi.
El Yevm Es Sabi gazetesi, ocak ayında, Mısır'da terör listesine alınanların sayısının 6 bin 602'ye ulaştığını ve bunlar arasında İhvan yöneticilerinin de bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.