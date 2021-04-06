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Dünya

Mısır'da 51 Müslüman Kardeşler mensubu 5 yıllığına terör listesine alındı

06 Nisan 2021 00:40

Mısır'da, 51 Müslüman Kardeşler (İhvan) mensubunun, 5 yıl süreyle terör listesine dahil edildiği açıklandı.

Devlet gazetesi El Ahram'ın haberine göre Mısır Başsavcılığı, 26 İhvan mensubunun isimlerinin, 5 yıl boyunca terör listesine alınmasına karar verdi.

Haberde, Güney Kahire Ceza Mahkemesi'nin de 25 İhvan mensubunun, 5 yıllığına terör listesine alınmasına hükmettiği ifade edildi.

El Yevm Es Sabi gazetesi, ocak ayında, Mısır'da terör listesine alınanların sayısının 6 bin 602'ye ulaştığını ve bunlar arasında İhvan yöneticilerinin de bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

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