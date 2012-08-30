Mısır Cumhurbaşkanı Mursi 33 yıl sonra İran'da

Mısır'ın yeni lideri Muhammed Mursi, Bağlantısızlar Hareketi zirvesi için İran'a gitti. Böylece, Mısır'ın İsrail'le barış anlaşması imzaladığı 1979'dan beri ilk defa Mısırlı bir lider Tahran'da misafir oldu.

Zirveye katılanlar arasında, Suriye Başbakanı Vail El Halki, Katar Emiri Hamad Bin Halife ve Hindistan Başbakanı Manmohan Singh ile BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon da yer aldı.

Zirvenin gündeminde, Suriye'deki krize çözüm bulmak, insan hakları ve nükleer silahsızlanma konuları var.

BBC'nin Tahran muhabiri James Reynolds, nükleer programı nedeniyle BM yaptırımları altında bulunan İran'ın, Batı'nın izole etme çabalarına karşılık vermeye çalıştığını belirtiyor.

Dünyanın dört bir yanından 50 ülkenin liderini buluşturan zirve, İran'ın uluslararası arenadaki konumunu sağlamlaştırması için bir fırsat olarak görülüyor.



Gözler Mursi'de



Zirvenin en dikkat çekici yanı, Hüsnü Mübarek'in 30 yıl oturduğu koltuğundan indirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı olan Mursi'nin katılımcılar arasında olması.

Mübarek'in 1979'da İsrail ile barış anlaşması imzalaması üzerine, Tahran'da yeni kurulan molla rejimi, Kahire ile ilişkilerini kesmişti.

Havalimanında İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Bakai tarafından karşılanan Mursi, medya kuruluşlarının ilgi odağına oturdu bile.

Mursi'nin üyesi olduğu Müslüman Kardeşler hareketinin dış ilişkiler birimi BBC'ye yaptığı açıklamada, amaçlarının "Tahran ile ilişki biçimini belirgin olarak değiştirmek değil, normalleştirmek olduğunu" belirtti.

Diğer yandan, BM Genel Sekreteri'nin zirveye katılıyor olması, ABD tarafından "garip" diye nitelendirildi.



İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile görüşen Ban, Meclis Başkanı ile görüşmesinde ise sözünü sakınmayarak, "İran'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle derin kaygı duyduğunu" söyleyiverdi. (BBC Türkçe)