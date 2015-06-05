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Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüşen Le Pen'e eleştiri: Eli kanlı diktatöre destek veriyor

Muhalefetteki Sol Parti (PG), Le Pen'in Mısır ziyaretini eleştirdi

05 Haziran 2015 00:09

Fransa'da muhalefetteki Sol Parti (PG), aşırı sağcı Ulusal Cephe Lideri Marine Le Pen'in geçen ay sonunda yaptığı Mısır ziyaretiyle ilgili bir açıklama yaparak, Le Pen'i Mısır Cumhurbaşkanı Aldülfettah el Sisi'ye destek vermekle suçladı.

Le Pen'in Mısır ziyaretiyle ilgili yazılı bir açıklama yapan PG, "Le Pen, Mısır'da binlerce kişiyi hapishanelere atan eli kanlı diktatöre destek veriyor" dedi. Le Pen'in, Mısır ziyareti sırasında El-Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib'le görüşmesinin de eleştirildiği açıklamada, Le Pen'in, "Fransa'da Müslümanları etiketlemek için laiklik kisvesini kullandığı ancak yurt dışında ise dini liderlerle görüştüğü" kaydedildi.

Geçtiğimiz ay Mısır'ı ziyaret eden Le Pen, El-Ezher Şeyhi Tayyib'i ziyaret etmiş ve ziyaret, El-Ezher tarafından yapılan açıklamayla duyurulmuştu. Fransa'da İslam karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Le Pen'in bu ziyareti Fransız kamuoyunda bazı eleştirilere neden olmuştu.

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