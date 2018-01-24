Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin en büyük rakibi gözaltına alındı

Mısır'ın eski Genelkurmay Başkanı ve Mart ayında ülkede gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdülfettah el-Sisi'nin en büyük rakibi olarak görülen Sami Anan bu sabah gözaltına alındı ve takip eden saatlerde seçim kampanyasını sonlandırdığını ilan etti.

Gözaltına alınan adayın akıbetiyle ilgili konuşan oğlu Samir Anan, babasından haber alamadıklarını ve halen Askeri Savcılık'ta mı tutulduğunu, yoksa başka bir yere mi sevkedildiğini bilmediklerini söyledi.

Mısır ordusu, geçen hafta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacağını söyleyen Anan'ın, görevinden istifa etmemesi ve aday olmak için gerekli izinleri almaması dolayısıyla "askeri hizmet yasalarını ciddi bir şekilde ihlâl ettiğini" bugün gündüz saatlerinde açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca Anan'ın silahlı kuvvetleri ve vatandaşları bölmeye çalıştığı ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili Reuters haber ajansına konuşan Anan'ın sözcüsü Hazım Hüsnü eski genelkurmay başkanının herhangi bir yasayı ihlal etmediğini söyledi, ancak kampanyasının gene de durdurulacağını ilan etti.

Hüsnü, "(Annan'ın) seçime girmesinin devlet tarafından engellenmesi, devletin seçim düzenlemek istememesi anlamına gelir" ifadesini kullandı.

Ordu tarafından ise herhangi ek bir açıklama yapılmazken, Askeri Savcılık Anan ile ilgili soruşturmasına medya yasağı getirdi.

'Hatalı politikaları karşı'

Seçim için adaylığını geçen hafta Facebook'ta yayınladığı bir video ile ilan eden Anan, Mısır'ı hatalı politikalardan kurtarmak için yarıştığını açıklamış, devlet kurumlarına tüm adaylara eşit mesafede durma çağrısında bulunmuştu.

2005-2012 yılları arasında Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan eski general, adaylığını 26-28 Mart'ta düzenlenecek seçimlerde ikinci kez yarışacağını ilan eden Sisi'den birkaç saat sonra açıklamıştı.

Ülkedeki yasalara göre tüm askeri yetkililerin siyasete atılmak için hizmetlerini sonlandırmaları ve ordudan izin almaları gerekiyor. Ordu, bugünkü açıklamasında Anan'ın, askerlikle ilişiğinin kalmadığını ifade eden belgelerde tahrifat yaptığını dile getirdi.

Seçimlere girecek adayların 29 Ocak'a kadar seçim kuruluna kayıtlarını yaptırması gerekiyor.

Yarıştan çekilen isimler

Yaklaşan seçimlerde ise önceden aday olacaklarını söyleyen birçok isim art arda çekildiklerini açıkladı.

Eski Başbakan Ahmet Şefik birkaç yıldır yurtdışında yaşamasını ve Mısır siyasetinden uzak kalmasını gerekçe göstererek adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Mısır'ın bir suikaste kurban giden eski devrimci Cumhurbaşkanı Envar Sedat'ın yeğeni Muhammed Enver Sedat, seçimlerin bir korku atmosferinde gerçekleşeceğinden endişe ederek yarışmayacağını ilan etmişti.

İnsan hakları hukukçusu Halid Hali ise seçimlerde aday olacağını ilan etmesine karşın, kendisine karşı devam eden davalar nedeniyle adaylığı onaylanmayabilir.

Arap Baharı'ndan sonra

Mısır'da 2011 yılında Cumurbaşkanı Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan Arap Baharı'nın üzerinden geçen yedi yıl içerisinde ülkede gerçekleştirilen ilk demokratik seçimlerde iktidara gelen Muhammed Mursi 2013 yılında Sisi'nin darbesiyle devrilmişti.

Takip eden dönemde muhalefetin büyük baskı altına alındığı 2014 seçimlerinde Sisi yüzde 50'nin altında katılımla oyların yüzde 97'sini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Hak izleme örgütleri, Mısır'da demokratik hak ve özgürlüklerin Sisi döneminde erozyona uğradığını kaydederken, ekonomik zorluklar nedeniyle görevdeki cumhurbaşkanının popülaritesi düşüyor.

Ancak Sisi'nin destekçileri, eski generalin darbeden bu yana ülkeye güvenlik ve istikrar getirdiğini savunuyor.