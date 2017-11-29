Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den orduya: 3 ayınız var, her türlü kaba kuvvete başvurabilirsiniz

Mısır’da Sina Yarımadası’nda yer alan Ravda Camisi’nde cuma günü meydana gelen ve 309 kişinin ölümüne yol açan saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi orduya yeni bir talimat verdi. Sisi “Sina’yı önümüzdeki 3 ay içinde korumak ve istikrarı sağlamak sizin sorumluluğunuz. Her türlü gerekli kaba kuvvete başvurabilirsiniz” dedi.

Mısır'da Sina Yarımadası'nda gerçekleştirilen terör eyleminde 305 kişi hayatını kaybetmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sisi, "3 ay içinde Sina'nın güvenliğini sağlamak ve durumu kontrol altına almak sizin (ordunun) görevidir" ifadesinde bulundu.

Sisi, "Gerekli olan bütün kaba kuvveti kullanabilirsiniz" talimatını verdi.

Geçen hafta Cuma günü yapılan cami saldırısını henüz hiçbir grup üstlenmedi ancak Mısır ordusu Sina'nın kuzeyinde üç yıldan uzun süredir terör örgütü IŞİD'li teröristelerle mücadele ediyor.

IŞİD bölgede yüzlerce asker ve polis öldürdü.