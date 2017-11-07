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Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 3. dönem için aday olmayacak

"Anayasa'ya müdahale etmeyeceğiz"

07 Kasım 2017 13:21

ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından CNBC'ye konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi 3. dönem için devlet başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Hafta sonu CNBC'ye açıklamalarda bulunan el Sisi "Mısırlıların isteğine karşı olarak bir gün bile cumhurbaşkanı olarak kalmak bana uygun değil. Televizyonda olduğum için böyle konuşmuyorum. Bunlar benim sahiplendiğim prensipler" dedi.

"Anayasa'ya müdahale etmeyeceğiz"

Mısır'da anayasaya göre devlet başkanı en fazla 4 yıllık 2 dönem boyunca görev yapabiliyor.

Sisi "Anayasaya müdahale etmeyeceğiz. 4 yıllık 2 dönem koşuluna uyacağım" dedi.

Sisi ayrıca Mısır'da seçimlerin Mart ya da Nisan 2018'de yapılacağını duyurdu.  Ancak Sisi doğrudan bu seçimde yarışmayacağını söylemedi.

Sisi 4 yıl önce  eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi deviren askeri darbenin ardından seçimlede zafer kazanarak iktidara gelmişti.

Katılımın yüzde 47.5 olduğu 2014 seçimlerinde Sisi'nin oyların yüzde 97'sini aldığı açıklanmıştı.

Sina bölgesinde aşırıcı örgütlerle mücadele eden Sisi Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) desteklediği ekonomik düzenlemeleri hayata geçirmişti.

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