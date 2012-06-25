Mısır Cumhurbaşkanı Mursi: İran'la stratejik ilişki kuracağız

Seçim zaferi öncesi İran basınına açıklama yapan Mısır’ın yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, İran'la stratejik ilişki kuracağını açıkladı. Bu açıklamanın İsrail'i rahatsız edeceği tahmin ediliyor.

Mısır'da biran önce açıklanması için günlerdir protesto gösterileri yapılan cumhurbaşkanlı seçimleri sonuçları dün akşam açıklandı. Mısır Seçim Komitesi Başkanı Faruk Sultan, 13 milyon 230 bin oy alan Müslüman Kardeşler'in adayı Muhammed Mursi'nin cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı.

Seçim zaferinden hemen önce İran devlet ajansı Fars Haber Ajansı'na bir röportaj veren Mısır'ın yeni cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, İran'la daha yakın ilişkiler kuracağını söyledi. Fars Haber Ajansı tarafından bugün yayınlanan röportajda Mursi, "Bölgede stratejik bir denge oluşturmak için İran İslam Cumhuriyeti'yle ilişkilerimizi daha fazla geliştireceğiz" dedi. Mursi, İran'la derin ilişkiler kurmasının kendi programının parçalarından biri olduğunu söyledi.

Netanyahu'dan zeytin dalı

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin İran konusunda yaptığı bu açıklamaların İsrail'de derin endişe yaratacağı belirtiliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim sonuçları açıklanmadan önce yaptığı açıklamada, bölgede Mısır'la birlikte çalışmayı arzu ettiklerini söyledi. Netanyahu, Mursi'nin İsrail'le yapılan antlaşmalara bağlı kalacağını umduğunu belirtti.

Televizyonda zafer konuşması yapan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, uluslararası antlaşmalara bağlı kalacağını ve İsrail'le barışın korunması için dikkatli davranacağını belirtti.

'Savaş için değil barış için geldik'

''Bizler savaş için gelmedik barış için geldik. Mısır'ın tüm uluslararası anlaşmalarına saygılıyız'' diyen Muhammed Mursi, devrimin kazanımlarını savunacağını ve herkesin hakkını koruyacağını belirtti.

Seçim sürecinde gösterdikleri gayretlerden dolayı yargı mensupları, ordu ve polise de teşekkür eden Mursi, Mısır'ı vatan kabul eden herkesin başkanı olacağını vurguladı.

Yargının üçüncü güç olduğunu ve yürütmeden ayrılması gerektiğine inandığını açıklayan Mursi, bu yönde çalışacağını da belirtti.

BM'den Mursi'ye kutlama

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da, Mısır cumhurbaşkanlığına seçilen Muhammed Mursi'yi kutladı. BM sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban Ki-mun'un, seçim sonuçlarının resmen açıklanmasını memnuniyetle karşıladığı ve Mısır halkını seçim sürecindeki barışçıl ortam nedeniyle takdir ettiği belirtildi.

'Sözünde duracağına inanıyoruz'

Mısır Kıpti Ortodoks Patrikliği görevini vekaleten yürüten Piskopos Pachomius da, ''Mursi'nin Kıptilere verdiği sözde duracağına inanıyoruz'' dedi.

Muhammed Mursi'nin cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkmasının ardından açıklama yapan Pachomius, ''Mursi'ye zaferinden dolayı içten kutluyorum. Mursi, bizzat benimle görüşerek Kıptilere verdiği sözleri yerine getirecektir. Ona güvenimiz tam'' diye konuştu.

Tahrir'de sevinç gösterileri

Muhammed Mursi'nin cumhurbaşkanlığını kutlayan binlerce Mısırlı Tahrir Meydanı'na akın etti. Seçim Komisyonunun Mursi'nin zaferini resmi olarak ilan etmesinin ardından Tahrir'de kutlamalar yapıldı. Karnaval havasında geçen kutlamaları izlemek isteyen binlerce Mısırlı aileleriyle Tahrir Meydanı'nı doldurdu.

Havai fişek gösterileriyle aydınlanan meydanda şarkılar söylendi. Mursi lehine sloganlar atıldı. Çeşitli yerlere yerleştirilen televizyonlardan diğer kentlerindeki kutlamalar takip edildi.