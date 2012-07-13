Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi Medine'de namaz kıldı

Yeni mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Medine ziyareti sırasında Hz. Muhammed'in mihrabında namaz kıldırırken görüntülendi.
Umre ziyaretinde bulunan Mursi'nin Kabe'de gözyaşlarıyla kıldığı namazın görüntüleri internet üzerindeki sosyal paylaşım sayfalarında tıklama rekoru kırdı.
Cidde'deki temaslardan sonra Medine'ye geçen Cumhurbaşkanı Mursi, içerisinde Hz. Muhammed'in kabr-i şerifinin yer aldığı Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etti.
Mursi, Hz. Muhammed'in mihrabında namaz kıldırırken görüntülendi ve ardından Suudi Arabistan'dan ayrıldı.