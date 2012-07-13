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Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi Medine'de namaz kıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ilk resmi ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı

13 Temmuz 2012 20:07

Yeni mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Medine ziyareti sırasında Hz. Muhammed'in mihrabında namaz kıldırırken görüntülendi.

Umre ziyaretinde bulunan Mursi'nin Kabe'de gözyaşlarıyla kıldığı namazın görüntüleri internet üzerindeki sosyal paylaşım sayfalarında tıklama rekoru kırdı.

Cidde'deki temaslardan sonra Medine'ye geçen Cumhurbaşkanı Mursi, içerisinde Hz. Muhammed'in kabr-i şerifinin yer aldığı Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etti.

Mursi, Hz. Muhammed'in mihrabında namaz kıldırırken görüntülendi ve ardından Suudi Arabistan'dan ayrıldı.
 

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