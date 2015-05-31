Mısır Cumhurbaşkanı, din adamlarına 'ılımlı İslam eğitimi' çağrısı yaptı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, din adamlarına "ılımlı İslam" eğitimi vermeye çağırdı. Sisi, İslam'ın dini devrime ihtiyacı olduğunu belirterek, "tüm dünya sizin sonraki söyleyeceklerinizi bekliyor çünkü bu ulus parçalanıyor" ifadelerini kullandı.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, El-Ezher Üniversitesi'nden din adamlarına hitap eden Mısır Cumhurbaşkanı, din adamlarının "radikal İslam" ile mücadele etmek için "ılımlı İslam" eğitimi vermelerini istedi ve İslam'ın bir "dini devrime" ihtiyacı olduğunu iddia etti.

"Radikal İslam"ın "dünyanın geri kalanı için endişe, tehlike, ölüm ve yıkım kaynağı" haline geldiğini söyleyen Sisi, bunun değişmesinde din adamlarına önemli rol düştüğünü savundu. Tüm dünyanın bunu beklediğini iddia eden Sisi, "tüm dünya sizin sonraki söyleyeceklerinizi bekliyor çünkü bu ulus parçalanıyor" dedi.

Sisi'nin bu kadar açık konuşmasının herkesi şaşırttığı belirtilirken, şimdiye kadar cihatçılarla mücadele için kaba kuvveti seçen Sisi'nin, bu yöntemlerin yetersiz kalması sonucu din adamlarına çağrı yaptığı düşünülüyor.