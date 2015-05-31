T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı, din adamlarına 'ılımlı İslam eğitimi' çağrısı yaptı

Abdülfettah el Sisi, 'dünyanın geri kalanı için endişe, tehlike, ölüm ve yıkım kaynağı haline gelen radikal İslam'la mücadele çağrısı yaptı

31 Mayıs 2015 22:51

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, din adamlarına "ılımlı İslam" eğitimi vermeye çağırdı. Sisi, İslam'ın dini devrime ihtiyacı olduğunu belirterek, "tüm dünya sizin sonraki söyleyeceklerinizi bekliyor çünkü bu ulus parçalanıyor" ifadelerini kullandı.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, El-Ezher Üniversitesi'nden din adamlarına hitap eden Mısır Cumhurbaşkanı, din adamlarının "radikal İslam" ile mücadele etmek için "ılımlı İslam" eğitimi vermelerini istedi ve İslam'ın bir "dini devrime" ihtiyacı olduğunu iddia etti.

"Radikal İslam"ın "dünyanın geri kalanı için endişe, tehlike, ölüm ve yıkım kaynağı" haline geldiğini söyleyen Sisi, bunun değişmesinde din adamlarına önemli rol düştüğünü savundu. Tüm dünyanın bunu beklediğini iddia eden Sisi, "tüm dünya sizin sonraki söyleyeceklerinizi bekliyor çünkü bu ulus parçalanıyor" dedi.

Sisi'nin bu kadar açık konuşmasının herkesi şaşırttığı belirtilirken, şimdiye kadar cihatçılarla mücadele için kaba kuvveti seçen Sisi'nin, bu yöntemlerin yetersiz kalması sonucu din adamlarına çağrı yaptığı düşünülüyor.

ETİKETLER

mısırabdülfettah sisicumhurbaşkanıılımlı islam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24