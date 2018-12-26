Mısır Cumhurbaşkanı: Ben halkımla şişman diye dalga geçmedim

Mısır Cumhurbaşkan Abdülfettah el Sisi, açıklamalarının ülkesindeki şişman insanlarla dalga geçmek amacıyla yapılmadığını belirtti.

Sisi, katıldığı bir televizyon programında aşırı kilolu vatandaşları hedef almış hatta şişman sunucuların ve konukların da ekrana çıkarılmamalarını önermişti.

El Sisi açıklamaları çok tepki alınca bir açıklama yaptı ve açıklamalarının alay etme amacıyla yapılmadığını belirtti. Sisi daha önce yaptığı açıklamaların bir "şaka" olduğunu belirtirken "Kendi ailemden nasıl utanırım ki? Mısırlılar benim ailem. Onlar kilo alırken ben nasıl sessiz kalabilirim?" dedi.

Mısır, obezite oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri.