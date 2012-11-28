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Mısır Çarşısı davasında karar günü

Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü 127 kişinin yaraladığı patlamayla ilgili yargılanan ve 3 kez beraat eden, Sosyolog Pınar Selek ile ilgili mahkeme bir kez daha karar verecek

24 Ocak 2013 12:26

Mısır Çarşısı'nda meydana gelen patlamayla ilgili sosyolog Pınar Selek'in de yargılandığı davaya bugün devam ediliyor. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

13 Aralık tarihinde yapılan duruşmada savunma adına söz alana Avukat Akın Atalay, reddi hakim taleplerinin kabul edilmemesine itiraz edeceklerini ve yargılama yapılmaması gerekitğini söylemiş ve duruşma ertelenmişti.
Bugün yapılacak duruşmada karar çıkması beklentisi nedeniyle, sosyolog Pınar Selek'e destek vermek amacıyla çok sayıda kişi İstanbul Adliyesi'ne geldi. Duruşma öncesi adliye önünde yapılan açıklamayı sanatçı Nur Sürer okudu. Açıklamada, "Pınar Selek'in beraatini geri istiyoruz" denildi
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Şubat 2011 tarihli duruşmada, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin, sosyolog Pınar Selek ile Abdülmecit Öztürk hakkında verilen beraat kararının bozulması yönündeki kararına karşı direnme kararı almış, diğer sanıklar Kadriye Fikret Sevgi, Heval Öztürk ve Maşallah Yağan açısından ise bozma ilamına uyulmasını kararlaştırmıştı.
Mahkeme, 22 Kasım 2012'deki duruşmada ise Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkındaki beraat kararında direnmekten vazgeçmişti.


@t24comtr/dava tarafından Tweetler

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