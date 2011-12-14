Mısır bugün ikinci kez sandığa gidiyor

T24 - Mısır'da seçmenler seçimlerin ikinci turunda oy kullanmak üzere bugün yeniden sandığa gidiyor.



Seçimlerin ilk turunda İslamcı partiler zaferle çıkarken, Müslüman Kardeşler parlamentoda üyeliklerin yüzde 47'sini elde ettiğini öne sürüyor.



İslamcı grupların parlamentonun alt kanadında daha fazla sandalye elde etmeleri bekleniyor.



Hüsnü Mübarek'in devlet başkanlığından devrilmesinin ardından yapılan ilk seçimlerde oluşacak parlamento anayasa taslağını hazırlayacak.



Üç aylık süreye yayılan, bir kaç aşamalı gerçekleştirilen seçimlerde bu turda oy kullanma işlemi iki gün sürecek.



Böylece yargının seçim denetimini daha etkin yapabilmesi hedefleniyor.



Ocak ayında iki tur daha yapıldıktan sonra gelecek yılın ortalarında da seçmenler bu kez devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek.



Kahire'deki BBC muhabiri John Leyne, İslamcı adayların bir önceki turdaki başarılarının üstüne yeni kazanımlar eklemelerinin beklendiğini, özellikle de Selefilerin muhafazakar kesimlerde iyi bir performans göstereceklerinin tahmin edildiğini aktarıyor.



Ancak Müslüman Kardeşlerin Özgürlük ve Adalet Partisi'yle Selefiler arasındaki ayrışmanın dinci partilerle laik partiler arasındaki ayrışma kadar önemli olduğuna dikkat çeken BBC muhabiri, Muslüman Kardeşlerin daha ılımlı ve pragmatist olduğunu, pek uzlaşmacı olmayan Selefilerin ise Mısır toplumunun yoksul kesimleriyle daha yakın bir bağ kurduğunu kaydediyor.



Mübarek'in şubat ayında Kahire ve ülke genelinde günler süren eyleminin ardından devlet başkanlığından ayrılmasıyla idareyi devralan ordu geçtiğimiz aylarda sivil yönetime geçiş sürecini ağırdan aldığı ve kendi çıkarlarını güvence altına almaya çalıştığı suçlamalarına hedef olmuştu.



Reform sürecinin yavaş ilerlemesine tepki gösteren protestocuların yeniden sokağa çıkmasına rejimin sert yanıt vermesi şiddetli çatışmalara ve sivil can kayıplarına neden oldu.

Karmaşık seçim sistemi



Mısır'ın karmaşık seçim sistemi, meclisin alt kanadını oluşturan Halk Meclisi'ne seçilecek 498 milletvekilinin nispi temsil esasına göre seçilmesini öngörüyor.



Geri kalan koltukların hangi partilere gideceği ise seçim bölgesinde en fazla oyu alan adayların seçilmesiyle belirleniyor.