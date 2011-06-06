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Dünya

MISIR BM'DEN DESTEK İSTİYOR  KAHİRE (A.A)

06 Haziran 2011 10:40

-MISIR BM'DEN DESTEK İSTİYOR  KAHİRE (A.A) - 06.06.2011 - Mısır'ın geçici Başbakanı İsam Şeref'in, Eylül ayında yapılması planlanan genel seçimler için Birleşmiş Milletler'den (BM) destek istediği bildirildi. Mısır'ın resmi Nil televizyonunun, resmi haber ajansı MENA'ya dayanarak verdiği haberine göre Şeref, BM Kalkınma Programı Başkanı (UNDP) Helen Clark'ı makamında kabul etti. Görüşmede, özellikle yurt dışında yaşayan 6 milyon kadar Mısırlı'nın oy kullanmasının sağlanabilmesi için BM'den yardım talep eden Şeref, Mısır'ın, BM'nin seçimlerle ilgili tecrübelerinden yararlanmak istediğini söyledi. Mübarek rejiminin, halk ile devlet arasına güvensizliği miras bıraktığını savunan Şeref, Mısır'ın kaybolan güveni yeniden inşa etme ve demokrasiye geçme konusunda yeteneği bulunduğunu belirtti. UNDP Başkanı Clark da genel seçimler konusunda Mısır'a destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. 

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